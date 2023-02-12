Автомобиль с мирными людьми взорвался на мини, оставленной русскими военными. Трагедия произошла вблизи села Новорайск Бериславского района.

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Трагедия произошла в Бериславском районе

Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на автомобиле по полевой дороге, на которой осталось много российских мин. Машина с гражданскими наткнулась на одну из мин.

От полученных ранений оба мужчины погибли на месте.



В Херсонской области двое мужчин наехали на российскую мину / Фото Херсонской ОВА

В Херсонской ОВА подчеркнули, что в области чрезвычайно высока минная опасность. Следовательно, передвигаться можно только по маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники.

Что известно о трагических случаях из-за оружия оккупанов