Автомобіль з мирними людьми підірвався на міні, залишеній російськими військовими. Трагедія сталася поблизу села Новорайськ Бериславського району.

Дивіться також Перепрошую, треба вшиватися, – журналісти і волонтери потрапили під обстріл Росії на Херсонщині

Трагедія сталася у Бериславському районі

Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін. Машина з цивільними натрапила на одну з мін.

Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці.



На Херсонщині двоє чоловіків наїхали на російські міну / Фото Херсонської ОВА

У Херсонській ОВА наголосили, що в області надзвичайно висока мінна небезпека. Відтак, пересуватися можна тільки тими маршрутами, що вже обстежили вибухотехніки.

Що відомо про трагічні випадки через зброю окупантів