Відомо, що він працював у Ізюмському районі. На жаль, там здетонував боєприпас. Загиблому було тільки 42 роки.

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Що відомо про загибель начальника групи піротехніків

Сьогодні, 4 січня, в колективі ДСНС сталось непоправне горе – під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув наш колега Сергій Гоцуляк,
– написали в ДСНС.

Рятувальники розповіли, що загиблий був підполковником служби цивільного захисту, начальником групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

"На жаль, ця війна забирає з наших лав найкращих і найвідданіших…", – відзначили в ДСНС.

Також його колеги-рятувальники висловили співчуття рідним та близьким загиблого.

Нещодавня трагедія з рятувальниками

  • 25 грудня у Херсонській області під час розмінування території загинули три рятувальники.
  • За даними ДСНС, герої служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України у Житомирській області. На Херсонщині вони ліквідовували наслідки дій росіян.
  • На жаль, внаслідок дій ворога полягли Сергій Курінний, який був прапорщиком служби цивільного захисту, водієм-сапером групи піротехнічних робіт, Дмитро Краснощоков, молодший сержант служби цивільного захисту та Олексій Сич – фельдшер-рятувальник, сержант служби цивільного захисту. Останній помер від отриманих травм дорогою до лікарні.