Повідомляється, що моторошний інцидент стався у п'ятницю, 30 грудня, у селі Борщова Харківського району. Автівка наїхала на вибуховий пристрій біля лісу.

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Чоловік загинув через вибух

На момент вибуху в автомобілі перебувало подружжя. На жаль, 65-річний чоловік загинув на місці. Його 63-річна дружина отримала травми й наразі перебуває у лікарні.

Вибух автомобіля на Харківщині: відео

В Офісі генпрокурора повідомили, що після трагедії розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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