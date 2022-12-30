Повідомляється, що моторошний інцидент стався у п'ятницю, 30 грудня, у селі Борщова Харківського району. Автівка наїхала на вибуховий пристрій біля лісу.
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Чоловік загинув через вибух
На момент вибуху в автомобілі перебувало подружжя. На жаль, 65-річний чоловік загинув на місці. Його 63-річна дружина отримала травми й наразі перебуває у лікарні.
Вибух автомобіля на Харківщині: відео
В Офісі генпрокурора повідомили, що після трагедії розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
На Харківщині небезпечно після того, як окупанти замінували територію
- Російські військові під тиском ЗСУ відступили майже зі всієї території Харківської області. Та після себе окупанти залишили чимало неприємних "сюрпризів", замінувавши територію.
- Крім того, ворог постійно обстрілює Харківщину й уламки ракет падають поблизу населених пунктів. Так у жовтні жертвою росіян стала ціла родина.
- У селі Федорівка чоловік приніс додому уламок ракети С-300, який вибухнув. Унаслідок вибуху загинув 47-річний Олександр, його 35-річна вагітна дружина Юлія та 4-річна донька Варвара.
- Ще один трагічний випадок стався у селі Бугаївка Чугуївського району. Там у лісі на міні підірвалися 47-річний чоловік та його син, якому лише 7 років. Батько та син пішли на риболовлю. Граючись, хлопчик побіг до кущів та підірвався на міні. Батько хотів допомогти йому, але також підірвався.