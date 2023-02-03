Инцидент произошел 3 февраля около 20 часов. Фрагмент мины "лепесток" обнаружили трое парней и четыре девушки в возрасте 14 – 17 лет.
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Пятеро подростков госпитализированы
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что один из подростков поднял мину с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала.
В результате взрыва все дети получили осколочные ранения. По словам Синегубова, их состояние удовлетворительное. Однако пятеро из них все же были госпитализированы в Изюмскую больницу. Пока их жизни угрозы нет.
"В очередной раз напоминаю о высокой минной опасности на деоккупированных территориях Харьковщины. В случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке специалистов ГСЧС или полиции", – написал Синегубов.
Другие трагические инциденты в Харьковской области
- Несмотря на то, что Силы обороны Украины освободили большинство территории Харьковской области, во многих районах все еще очень опасно. Причина в том, что оккупанты остались после себя много взрывных ловушек.
- Так, 4 января во время выполнения боевой задачи в Харьковской области погиб Сергей Гоцуляк. Он работал в Изюмском районе и погиб в результате того, что сдетонировал боеприпас.
- Другой трагический случай произошел в конце 2022 в селе Борщева Харьковского района. Супруги на своем автомобиле наехали на взрывное устройство, которое сдетонировало. В результате погиб 65-летний мужчина.
- В конце октября 2022 года в селе Федоровка мужчина принес домой обломок ракеты С-300. К сожалению, обломок взорвался, в результате чего погибли супруги и их 4-летний ребенок. Погибшая женщина на момент взрыва была беременна.