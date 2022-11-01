О том, что во дворе в селе Федоровка Лозовского района произошел взрыв, сообщалось еще 29 октября. Сначала мэр Лозовой Сергей Зеленский информировал о гибели женщины.

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Мужчина нашел в поле неразорванный кусок ракеты С-300

31 октября появилась информация, что число погибших увеличилось до трех человек. Погибла семья Калугиных, жившая на краю села.

Сообщается, что в результате взрыва погиб 47-летний Александр, его 35-летняя беременная жена Юлия и 4-летняя дочь Варвара.

По информации полиции, мужчина нашел в поле неразорванный кусок ракеты С-300, забрал домой и пытался разобрать.

Где-то перед обедом как грохнуло на краю села, никто ничего не понял, туда же не проедешь, там грязь, никто туда и не совался. Женщину посекло осколками, она кровью стекла, а мужчину и ребенка забросило на огород, в капусту,

– сообщил жуткие детали односельчанин Богдан.

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На территории Харьковской области, которую ВСУ освободили от оккупантов, продолжается разминирование . Российские военные оставили после себя много мин, гранат и так называемых "лепестков" – небольших мин, которые очень трудно найти.

В Харькове появилась временная площадка хранения безопасных остатков от взрывоопасных предметов, которыми Россия совершала обстрел города. На площадке более 5 тысяч останков от "Града", "Урагана", "Смерча" и "Торнадо-С".

31 октября россияне атаковали Харьковский и Чугуевский районы области. Вероятно, враг применил ракеты С-300, выпущенные из Белгородской области. Кроме того, 2 прилета были зафиксированы в Харькове.

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