Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус сказал 24 Каналу, что для россиян неприемлем сам факт того, что они не контролируют свою территорию в Курской области. В частности, город Суджа, где расположена газоизмерительная станция.

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У России начнутся проблемы

Ус отметил, что в Кремле есть определенное видение дальнейшего хода войны в Украине. Россияне считают, что поскольку им не удается захватить Украину, то ситуацию нужно пока заморозить. А потом, как уже было после "Минских соглашений", через несколько лет, они соберут силы, аккумулируют ресурсы и начнут уже третью фазу войны против Украины.

Однако из-за украинского контроля Курщины эта идея не то чтобы нивелируется, но это делает ее очень неприятной для России. Потому что замораживание войны, как Россия его представляла до августа 2024 года, будет предусматривать то, что Украина останется в Курской области,

– объяснил он.

Для россиян это неприемлемая ситуация, потому что, в частности, в городе Суджа, находящемся под контролем Украины, расположена газоизмерительная станция. И Россия не имеет представления об объеме газа, который идет и будет направляться в Европу по крайней мере до 1 января 2025 года.

Несмотря на фактор газоснабжения, россиян не устроит сам факт того, что во время гипотетических переговоров им придется что-то предлагать Украине, например, контроль над Запорожской АЭС и прилегающими к ней территориями в обмен на часть Курской области, где находится ВСУ.

Обратите внимание! Военный эксперт Игорь Романенко назвал направления, где продолжаются самые ожесточенные бои. Это – Восточный фронт и Курщина. Именно они являются приоритетными для Путина.

Именно поэтому Россия очень сильно стремится вернуть себе полный контроль над Курской областью. Особенно до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Потому что как уже действующий президент США он будет давить на Россию по замораживанию войны и началу переговоров,

– подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.

По этой причине россияне и пытаются выйти на позиции замораживания, контролируя всю свою территорию, но пока им это не удается.

Полностью согласен с президентом Зеленским в том, что на гипотетических переговорах наше присутствие на территории Курской области будет козырем Украины,

– отметил он.

В то же время Россия продолжает давить в Донецкой области. С одной стороны она там продвигается, а с другой – несет очень тяжелые потери. Рано или поздно у нее начнутся реальные проблемы с пополнением своего войска. Именно поэтому россияне уже сейчас привлекают северокорейцев.

Если Россия окажется в ситуации истощения ресурса, а Украина сможет найти соответствующие резервы, то сможет повторить историю возвращения украинских территорий на Харьковщине в сентябре 2022 года. Однако сейчас наблюдаем, за тем, как будут разворачиваться события до 20 января 2025 года,

– резюмировал Иван Ус.

К слову, россияне в Курской области привлекли к штурмовым действиям северокорейских солдат. Их основная задача – перемещаться под ударами ВСУ и попытаться занять определенные участки. Однако в результате такого подхода военные из КНДР несут большие потери.