Для других направлений пока не хватает сил, хотя подготовка к наступлению продолжается. Больше 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко.

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О планах Путина

Несмотря на провал в Сирии, Владимир Путин пытается воспользоваться "окном возможностей" в войне с Украиной до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Он повышает градус и бросает на фронт все имеющиеся ресурсы, хотя россияне и понесли серьезные потери за последние месяцы. Они стремятся захватить как можно больше украинских территорий.

Наиболее ожесточенные бои идут на 2 направлениях: Восточном фронте и Курской области. Их определили приоритетом для Путина,

– пояснил Игорь Романенко.

Россияне также пытаются собирать дополнительные ресурсы на Херсонщине и Запорожье. Но на все сразу, как раньше, сил не хватает. Поэтому пока рано говорить о мощных наступательных действиях на этих направлениях. Подготовка продолжается, но она происходила и месяц назад.

По словам генерал-лейтенанта в отставке, украинцам необходимо организоваться и остановить врага. Есть 2 способа:

американцы должны активизироваться с помощью в вооружении и технике, чтобы это все помогало действовать непосредственно на Восточном фронте и Курщине;

в ускоренном порядке решить вопрос мобилизации, то есть укомплектовать военнослужащими бригады, которые воюют прежде всего на линии соприкосновения огня, а также сформировать резервные бригады, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Это объективные законы войны, и они требуют быстрого решения этих вопросов, чтобы стабилизировать ситуацию. И тогда работать над перспективами будущих переговоров по остановке ведения боевых действий", – отметил Романенко.

Отметим, за 13 декабря произошло 205 боевых столкновений. Больше всего на Покровском направлении, здесь ВСУ остановили 62 наступления россиян.