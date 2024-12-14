За минувшие сутки на фронте зафиксировали 205 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении российская армия один раз штурмовала позиции украинских Сил обороны в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия россиян неподалеку Колесниковки, Богуславки, Загрызово и Лозовой.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении за прошедшие сутки произошло 24 российские атаки. Враг пытался прорвать украинскую оборону вблизи Грековки, Надежды, Зеленого Гая, Шийковки, Макеевки, Тернов, Заречного, Торского, Дибровы, Григорьевки и в направлении Чернещины.

Россияне атакуют на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении россияне шесть раз атаковали в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении российская армия осуществила десять атак в районах Торецка, Крымского и Дилиевки. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении ВСУ остановили 62 наступления россиян в сторону Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Шевченко, Нового Труда, Зеленого, Песчаного и Пушкино.

Враг наносит атаки вблизи Покровска: ситуация на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 27 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки.

Россияне пытаются продвинуться в районе Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении российская армия 35 раз штурмовала украинские позиции в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за минувшие сутки россияне не проводили активных действий.

На Приднепровском направлении украинские войска успешно отбили четыре российские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок российской армии.

На Курском направлении за минувшие сутки произошло 22 боевых столкновения. Российская армия нанесла 13 авиационных ударов 19 управляемыми бомбами, а также совершила 399 артиллерийских обстрелов.