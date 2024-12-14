За минулу добу на фронті зафіксували 205 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку російська армія один раз штурмувала позиції українських Сил оборони в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян неподалік Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку минулої доби відбулося 24 російські атаки. Ворог намагався прорвати українську оборону поблизу Греківки, Надії, Зеленого Гаю, Шийківки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Торського, Діброви, Григорівки та у напрямку Чернещини.

Росіяни атакують на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку росіяни шість разів атакували в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку російська армія здійснила десять атак в районах Торецька, Кримського та Диліївки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 62 наступи росіян у бік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Шевченка, Нового Труда, Зеленого, Піщаного та Пушкіного.

Ворог завдає атак поблизу Покровська: ситуація на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки.

Росіяни намагаються просунутися в районі Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку російська армія 35 разів штурмувала українські позиції в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках за минулу добу росіяни не проводили активних дій.

На Придніпровському напрямку українські війська успішно відбили чотири російські атаки.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань російської армії.

На Курському напрямку за минулу добу відбулося 22 бойових зіткнення. Російська армія завдала 13 авіаційних ударів 19 керованими бомбами, а також вчинила 399 артилерійських обстрілів.