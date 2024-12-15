Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Карта боевых действий на сегодня
На Харьковском направлении, применяя бомбардировочную и штурмовую авиацию, оккупанты атаковали в районе Волчанска.
По уточненной информации на Купянском направлении за сутки россияне совершили 3 атаки. Силы обороны остановили все штурмовые действия агрессора в районах Лозовой.
На Лиманском – наши защитники и защитницы отбили 15 атак захватчиков у населенных пунктов Первомайское, Зеленый Гай, Копанки, Новосергиевка, Надежда, Макеевка, Дружелюбовка и Терны.
Какая ситуация на фронте сегодня: смотрите карту
На Северском – оккупанты нанесли удары средствами бомбардировочной авиации. Силы обороны отбили 55 российских штурмов вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Выемки и Берестового.
На Краматорском направлении противник один раз пытался прорвать оборону в районе Часового Яра.
У Торецка агрессор, активно применяя бомбардировочную авиацию, совершил 5 тщетных попыток подвинуть наших защитников с занимаемых позиций.
На Покровском направлении защитники отбили 52 российских атаки. В частности, в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новооленовка. Оккупанты нанесли удары штурмовой и бомбардировочной авиацией в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новая Полтавка, Гродовка.
На Кураховском направлении Силы обороны отражали российские атаки в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Анновка и Успеновка. Там захватчики при поддержке авиации 50 раз пытались прорвать оборону наших защитников.
На Времовском – оккупанты активно применяли авиацию. Силы обороны отбили 37 вражеских атак в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Великая Новоселка, Сторожевое, Макаровка и Новоандреевка.
На Гуляйпольском – оккупанты нанесли авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляй Поля.
На Ореховском направлении Малая Токмачка, Новопавловка и Работино подверглись ударам 15 авиационными управляемыми бомбами.
На Приднестровском – агрессор нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по району Николаевки. Также совершил 3 штурма позиций наших защитников. Впрочем, успеха не имел.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 57 боестолкновений. Кроме того, враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив 23 КАБы, а также совершил 380 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям наших защитников.
На Волынском и Полесском – без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Потери врага на 15 декабря
- Наши защитники и защитницы продолжают активными действиями наносить захватническим войскам потерь в живой силе и технике. Истощают агрессора вдоль всей линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу, констатировали в Генштабе.
- За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 35 ударов по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники агрессора. Также поразили пункт управления БПЛА, 3 артиллерийские системы и 3 средства ПВО.
- Всего за прошедшие сутки украинские военные обезвредили 1280 российских захватчиков. Также враг потерял 12 танков, 32 боевые бронированные машины, 26 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 2 средства ПВО, 127 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 181 автомобиль и 4 единицы специальной техники.