С начала полномасштабного вторжения потери российской армии достигли более 762 тысяч воинов и значительное количество единиц различного рода техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери россиян в войне по состоянию на 15 декабря

личного состава – около 762440 (+1280) человек,

танков – 9551 (+12) ед,

боевых бронированных машин – 19707 (+32) ед,

артиллерийских систем – 21128 (+26) ед,

РСЗО – 1256 (+3) ед,

средства ПВО – 1025 (+2) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20356 (+127),

крылатые ракеты – 2943 (+2),

корабли / катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 31398 (+181) ед,

специальная техника – 3648 (+4).



Потери россиян в войне / Инфографика Генштаба