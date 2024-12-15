С начала полномасштабного вторжения потери российской армии достигли более 762 тысяч воинов и значительное количество единиц различного рода техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери россиян в войне по состоянию на 15 декабря

  • личного состава – около 762440 (+1280) человек,
  • танков – 9551 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 19707 (+32) ед,
  • артиллерийских систем – 21128 (+26) ед,
  • РСЗО – 1256 (+3) ед,
  • средства ПВО – 1025 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20356 (+127),
  • крылатые ракеты – 2943 (+2),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31398 (+181) ед,
  • специальная техника – 3648 (+4).


Потери россиян в войне / Инфографика Генштаба