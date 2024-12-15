З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягнули понад 762 тисячі вояк та значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати росіян у війні станом на 15 грудня
- особового складу – близько 762440 (+1280) осіб,
- танків – 9551 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 19707 (+32) од,
- артилерійських систем – 21128 (+26) од,
- РСЗВ – 1256 (+3) од,
- засоби ППО – 1025 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20356 (+127),
- крилаті ракети – 2943 (+2),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31398 (+181) од,
- спеціальна техніка – 3648 (+4).