Аналіз боїв від Інституту вивчення війни / Колаж 24 Каналу фото ISW і Getty Images

Що відбувалося на фронтах в Україні та Росії упродовж 14 грудня, розповів Інститут вивчення війни. Також американські аналітики відобразили зміни фронтів на картах.