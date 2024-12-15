24 Канал із посиланням на ISW переказує основні висновки Інституту вивчення війни. Зокрема, щодо операцій військ окупантів та ЗСУ.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 15 грудня
- Російські сили просунулися в Курській області 14 грудня. Геолокаційні кадри показують, що це сталося під час посиленого механізованого штурму на схід від Любимівки біля Кореневого.
- Українські сили просунулися на півночі Харківської області протягом останніх кількох тижнів, зокрема поблизу Вовчанська. Геолокаційні кадри, опубліковані ще 1 грудня, також показують, що ЗСУ просунулися в Глибокому.
- 14 грудня російські війська продовжували наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але жодного підтвердженого просування не зробили. Росіяни стверджували, що просунулися в північній частині Лозової (біля Сватового), але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.
- Російські війська 13 і 14 грудня продовжували наступальні дії біля Сіверська в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного і Виїмки, але не зробили жодного підтвердженого просування. Також росіяни 14 грудня продовжували наступати на Часів Яр, але без підтверджених просувань.
- Російські війська просунулися в центрі Торецька 13 і 14 грудня. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на північний захід до шахти "Центральна" та до ринку в центрі міста.
Карти бойових дій війни в Україні й Росії 14 грудня / Ілюстрації ISW
- Окупанти також просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать про те, що це було в Шевченку та в Новотроїцькому. Росіяни стверджували, що просунулися на 500 метрів поблизу Миколаївки до околиць Піщаного, а також до Нововасилівки, однак ISW не знайшов підтвердження цього.
- Російські війська просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать, що росіяни дійшли до будівлі міської ради на вулиці Мечникова.
- Російські війська 14 грудня продовжували наступальні дії на Вугледарському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Вони наступали в районі Єлизаветівки та Веселого Гаю, біля Ганнівки, Успенівки, Трудового, Костянтинопольського і Сухих Ял. Росіяни стверджували, що майже повністю захопили Успенівку, але ситуація там залишається неясною.
- 14 грудня російські війська продовжували наступ у районі Великої Новосілки, але жодного підтвердженого просування не зробили. Але незначно просунулися в західній Запорізькій області в районі Оріхова, на північний схід від Нестерянки біля Роботиного.
- 13 і 14 грудня російські війська продовжували наземні атаки на Дніпровському напрямку в східній частині Херсонської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.