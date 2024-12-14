Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує 24 Канал, який аналітики опублікували після 12-ї масованої атаки, яку ворог здійснив вчора, 13 грудня.

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При цьому аналітики наголосили, що поширені кремлівськими пропагандистами наративи про те, що удар став "відповіддю" на атаку по Таганрогу 11 грудня, російські окупанти, найімовірніше, планували провести такий удар незалежно від цього.

Кремль схиляє до поступок

Це повідомлення Кремля радше було спрямоване на те, щоб задовольнити заклики російської ультранаціоналістичної спільноти до "відплати" за українські удари по Росії, і має на меті підтримати кампанію контролю Кремля, спрямовану на те, щоб змусити західні країни приймати рішення щодо використання Україною зброї, наданої Заходом, і майбутніх мирних переговорів, які вигідні Росії.

При цьому аналітики вважають, що удари по військових аеродромах в Росії та російських системах ППО в ближніх тилових районах можуть призвести до зменшення кількості авіаційних операцій та ударів КАБ по Україні.

Зауважте. За даними Генштабу, за перші 12 днів грудня 2024 року російські війська здійснили загалом 431 пуск реактивних систем залпового вогню. Це значно менше порівняно з 1 472 ракетами, випущеними за аналогічний період у листопаді. Загалом протягом листопада 2024 року російські війська здійснили понад 3300 пусків реактивних систем залпового вогню.

Крім того, загроза українських ударів по російських аеродромах в зоні дії систем ATACMS і Storm Shadow може змусити Росію перебазувати літаки на аеродромах і ускладнити здатність країни-агресорки завдавати ударів по Україні.

За даними Інституту дослідження війни (ISW), з жовтня українські війська активно атакують російські радари та системи протиповітряної оборони в окупованих регіонах України та поблизу російських тилових районів. Очікується, що цей тривалий наступ послабить ефективність російської протиповітряної оборони, особливо на тимчасово окупованих територіях. Як наслідок, російські пілоти можуть все більше вагатися щодо нанесення авіаударів по прифронтових і тилових містах України з використанням боєприпасів КАБ.