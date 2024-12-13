У російських пропагандистів нова істерика – нині вони намагаються розпіарити свій "Орешник" і залякати ним увесь світ. Виходить не надто успішно, бо світ не злякався, ба більше – не звернув уваги та відволікся на більш важливі події. 24 Канал фіксує черговий провал російських ІПСО.

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Як Росія нагнітає на Заході ІПСО історію з "Орешником"

Сучасний інформаційний світ влаштований так, що довго утримувати увагу неможливо. Це не вдалося навіть Marvel, хоча вони й зігнали всіх своїх героїв разом і змусили змагатися із вселенським злом.

Даруйте за метафори з кінокоміксів, але в реальному житті відбувається те саме. Принаймні, у світі російського ІПСО. Лише 21 листопада 2024 року Росія ударила своєю новою балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" по Дніпру в сподіванні, що знову приверне увагу до себе та поверне страх. Але з того часу про путінську ракету просто забули.

Бо спалахнули протести в Грузії, вибухнула Сирія, відкрили після довгої реставрації Нотр-Дам і взагалі вже давно стартував різдвяний сезон. Світу банально не до путінського блефу – він заклопотаний важливішими питаннями. Тим паче, що на Заході й так знають, що в Росії є ядерна зброя і є її носії на 4000+ кілометрів. Тож нічого для Заходу поява чи то "Орешника", чи то "Кедра" просто не міняє.

Що робить у цій ситуації Росія? Правильно – нові спроби привернути уваги світу до себе і "підсвітити" той самий "Орешник", який росіяни обрали на головну роль, при цьому не пояснивши, чому саме цю ракету потрібно боятися більше за, наприклад, "Ярс", "Сармат" або хоча б "Сатану" з "Кинджалом".

Але Росія на це не зважає і йде далі – виходить передбачувано. Слова Путіна про грізне "вундерваффе", які він виголошував перед журналістами в Казахстані, більше схожі на казочки. Так само ніхто не вірить у раптово забутий мікрофон Захарової та просто не слухає заяви Пєскова. Це все не працює. Що ж робити? Росія запускає в це шапіто ще й Лукашенка – той грає свою роль надійно та просить Путіна відсипати "Орешника" і йому.

Тут білоруський диктатор не лише підігрує Путіну, але й намагається актуалізувати інше, більше старе ІПСО про "ядерну зброю в Білорусі". Та тогорічна історія також, нагадаємо, не спрацювала, тому нині до неї додали ще й "Орешник". Але це більше нагадує переставляння меблів у будинку розпусти. Але інших трюків до Білорусі не завезли та й вчитися нових трюків 70-річному самопроголошеному "Бацьке" вже пізно.

Коли з'ясувалося, що Лукашенко "не вивозить", росіяни підвезли цілого Такера Карлсона, щоб той налив теплу ванну Лаврову та уважно послухав про небезпеку "Орешника" та ще раз розжував страшні сигнали "колективному Заходу". Але й це не спрацювало. Довелося повторювати всю цю "казочку" ще раз на форумі в Катарі. Але все перетворилось на пшик – тоді саме валився режим Асада й улюбленець Путіна вирішував, як краще йому дістатися Москви, тому всім було не до того.

ІПСО з наближенням ядерно-Орешникової загрози до кордонів ЄС не вигоріла – що далі? Росія йде традиційним шляхом і намагається задавити масою. Нова редакція старого ІПСО поширюється через західні ЗМІ та російських агентів впливу і полягає в страшних цифрах – нібито Росія здатна виробляти по 25 "Орешників" на місяць і 300 на рік, а прямо зараз нібито закриває повітряний простір над полігоном "Капустін Ян", щоб знову випробувати свою нову балістику середньої дальності.

Звідки пропагандисти взяли інформацію про 25/300?

Джерело фейку про 300 "Орешників" – Military Watch Magazine. Це кишенькове російське видання, через яке росіяни роблять інформаційні "вкиди" в англомовне середовище, рекламуючи вироби своїх оборонних підприємств. Також Military Watch Magazine писало, що нібито ЗСУ обстрілюють цивільне населення Донбасу, натомість Росія навпаки мінімізує жертви серед мирних жителів. Тобто брешуть і не червоніють.

Military Watch Magazine посилається (увага!) на дані української розвідки ГУР МО, але все перекрутили. Бо 4 грудня в коментарі виданню "Бабелю" представник ГУР говорив лише, що Росія може виготовляти до 25 балістичних ракет середньої дальності на рік, а не на місяць. При цьому там говорили не виключно про "Орешник", а взагалі про всі БРСД. Тобто маємо відверту брехню, яка побудована на ще більш відвертій маніпуляції.

Зразки російської пропаганди, спрямованої на Європу:

Цю лякалку підхопила мережа російських каналів у Європі, проте ефект нульовий, бо росіяни та її агенти стільки разів кричали "вовки", що нині їм банально ніхто не вірить, й інфографіка з розрахунком "підлітного часу" нової ракети до європейських столиць – не працює.

Чому? Бо це відвертий блеф. Ну як може Росія серійно випускати ракети, які ще навіть не пройшли всі випробування? Не забуваймо, що половина відомих пусків "Орешника" були для Росії невдалими. Нині Росія стикається з великими проблемами при виробництві навіть "простих" крилатих ракет, а тут, на хвилиночку, мовиться про "бандуру" у 20+ метрів завдовжки та десятки тонн ваги. І мова не тільки про гроші, бо "Орешник" – це складніша ракета, а значить – матиме ще більш технологічний цикл і потребуватиме ще більше ресурсів (зокрема, людських).

Скільки це може коштувати, навіть важко уявити, бо мова про десятки та сотні мільйонів доларів, якщо не мільярди. Для України це були б дуже добрі новини, бо означало б, що Росія втоптала купу грошей в сирий проєкт і точно не може інвестувати в ті, що реальні та робочі. Ті самі Х-101, "Іскандери", "Калібри", "Кинджали" та інші. Бо ресурси Росії, як би вона не хотіла і як би не надувала щоки, не безмежні, а значить, якщо вона бере гроші на 300 "Орешників", скоротитися мають "Кинджали" та "Калібри".

Часи необмежених бюджетів закінчилися – інакше б Путін не починав репресії проти оточення Шойгу, не знімав генералів і не тікав би з Сирії. Натомість йому просто залишається лякати світ сирим "Орешником", який навіть ще не пройшов випробування і просто розбомбив кілька гаражів на околицях Дніпра. Тому – гарна спроба, пане Путін, але ні, світ і далі буде готуватися до Різдва.

Якою була відповідь Заходу і США

Звісно, ніхто на Заході не сидить без діла. Так випадково збіглося, що США раптово провели навчання з перехоплення "Орешників". 10 грудня американська система ПРО Aegis вперше успішно перехопила балістичну ракету середньої дальності під час тесту біля узбережжя острова Гуам.

У випробуваннях були залучені радар AN/TPY-6 та система вертикального пуску. Aegis – вона ж "Егіда" – це ті самі системи ПРО, що нині стоять на бойовому чергуванні в Європі та забезпечують спокій мільйонів людей.