24 Канал со ссылкой на ISW пересказывает основные выводы Института изучения войны. В частности, по операциям войск оккупантов и ВСУ.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 15 декабря
- Российские силы продвинулись в Курской области 14 декабря. Геолокационные кадры показывают, что это произошло во время усиленного механизированного штурма к востоку от Любимовки возле Коренево.
- Украинские силы продвинулись на севере Харьковской области в течение последних нескольких недель, в частности вблизи Волчанска. Геолокационные кадры, опубликованные еще 1 декабря, также показывают, что ВСУ продвинулись в Глубоком.
- 14 декабря российские войска продолжали наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. Россияне утверждали, что продвинулись в северной части Лозовой (возле Сватово), но ISW не нашел подтверждения этого заявления.
- Российские войска 13 и 14 декабря продолжали наступательные действия возле Северска в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Также россияне 14 декабря продолжали наступать на Часов Яр, но без подтвержденных продвижений.
- Российские войска продвинулись в центре Торецка 13 и 14 декабря. Геолокационные кадры показывают, что это произошло на северо-запад к шахте "Центральная" и к рынку в центре города.
Карты боевых действий войны в Украине и России 14 декабря / Иллюстрации ISW
- Оккупанты также продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что это было в Шевченко и в Новотроицком. Россияне утверждали, что продвинулись на 500 метров вблизи Николаевки до окрестностей Песчаного, а также до Нововасильевки, однако ISW не нашел подтверждения этому.
- Российские войска продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что россияне дошли до здания городского совета на улице Мечникова.
- Российские войска 14 декабря продолжали наступательные действия на Угледарском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Они наступали в районе Елизаветовки и Веселого Гая, возле Анновки, Успеновки, Трудового, Константинопольского и Сухих Ял. Россияне утверждали, что почти полностью захватили Успеновку, но ситуация там остается неясной.
- 14 декабря российские войска продолжали наступление в районе Великой Новоселки, но никакого подтвержденного продвижения не сделали. Но незначительно продвинулись в западной Запорожской области в районе Орехова, к северо-востоку от Нестерянки возле Работино.
- 13 и 14 декабря российские войска продолжали наземные атаки на Днепровском направлении в восточной части Херсонской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.