24 Канал со ссылкой на ISW пересказывает основные выводы Института изучения войны. В частности, по операциям войск оккупантов и ВСУ.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 15 декабря

Российские силы продвинулись в Курской области 14 декабря. Геолокационные кадры показывают, что это произошло во время усиленного механизированного штурма к востоку от Любимовки возле Коренево.

области 14 декабря. Геолокационные кадры показывают, что это произошло во время усиленного механизированного штурма к востоку от Любимовки возле Коренево. Украинские силы продвинулись на севере Харьковской области в течение последних нескольких недель, в частности вблизи Волчанска. Геолокационные кадры, опубликованные еще 1 декабря, также показывают, что ВСУ продвинулись в Глубоком.

области в течение последних нескольких недель, в частности вблизи Волчанска. Геолокационные кадры, опубликованные еще 1 декабря, также показывают, что ВСУ продвинулись в Глубоком. 14 декабря российские войска продолжали наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. Россияне утверждали, что продвинулись в северной части Лозовой (возле Сватово), но ISW не нашел подтверждения этого заявления.

(возле Сватово), но ISW не нашел подтверждения этого заявления. Российские войска 13 и 14 декабря продолжали наступательные действия возле Северска в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Также россияне 14 декабря продолжали наступать на Часов Яр, но без подтвержденных продвижений.

в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Также россияне 14 декабря продолжали наступать на Часов Яр, но без подтвержденных продвижений. Российские войска продвинулись в центре Торецка 13 и 14 декабря. Геолокационные кадры показывают, что это произошло на северо-запад к шахте "Центральная" и к рынку в центре города.

Карты боевых действий войны в Украине и России 14 декабря / Иллюстрации ISW

Оккупанты также продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что это было в Шевченко и в Новотроицком. Россияне утверждали, что продвинулись на 500 метров вблизи Николаевки до окрестностей Песчаного, а также до Нововасильевки, однако ISW не нашел подтверждения этому.

направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что это было в Шевченко и в Новотроицком. Россияне утверждали, что продвинулись на 500 метров вблизи Николаевки до окрестностей Песчаного, а также до Нововасильевки, однако ISW не нашел подтверждения этому. Российские войска продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что россияне дошли до здания городского совета на улице Мечникова.

направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что россияне дошли до здания городского совета на улице Мечникова. Российские войска 14 декабря продолжали наступательные действия на Угледарском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Они наступали в районе Елизаветовки и Веселого Гая, возле Анновки, Успеновки, Трудового, Константинопольского и Сухих Ял. Россияне утверждали, что почти полностью захватили Успеновку, но ситуация там остается неясной.

направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Они наступали в районе Елизаветовки и Веселого Гая, возле Анновки, Успеновки, Трудового, Константинопольского и Сухих Ял. Россияне утверждали, что почти полностью захватили Успеновку, но ситуация там остается неясной. 14 декабря российские войска продолжали наступление в районе Великой Новоселки , но никакого подтвержденного продвижения не сделали. Но незначительно продвинулись в западной Запорожской области в районе Орехова, к северо-востоку от Нестерянки возле Работино.

, но никакого подтвержденного продвижения не сделали. Но незначительно продвинулись в западной Запорожской области в районе Орехова, к северо-востоку от Нестерянки возле Работино. 13 и 14 декабря российские войска продолжали наземные атаки на Днепровском направлении в восточной части Херсонской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны отметил, что российские войска продвинулись в Курской области и вблизи Торецка, Покровска, Курахово и Работино. ВСУ за последние несколько недель восстановили утраченные позиции под Волчанском.