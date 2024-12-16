Речь идет о Покровском, Времовском, Северском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также 23 артсистемы, 12 танков и тысяча оккупантов: в Генштабе назвали потери врага на 16 декабря

Как изменилась линия фронта за последние сутки

На Харьковском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Тихое и Волчанск.

Что происходит в Харьковской области: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов, штурмовые действия противника отражали неподалеку Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в оборону вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надежды.

Враг атакует возле Тернов: смотрите на карте

На Северском направлении 34 боестолкновения состоялось вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

Верхнекаменское под сосредоточение врага: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Зеленое, Песчаное и Новооленевка.

Враг пытается продвигаться к Покровску: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 32 атаки, оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки.

Какая ситуация возле Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 35 штурмов в районах Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки и Макаровки, привлекая штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Оккупанты штурмуют от Нового Комара: смотрите на карте

На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки украинские защитники отбили 38 вражеских атак на направлении. Известно о пяти авиаударов с применением пяти КАБ.