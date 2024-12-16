Йдеться про Покровський, Времівський, Сіверський та Курахівський напрямки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Як змінилася лінія фронту за останню добу

На Харківському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга, Тихе та Вовчанськ.

Що відбувається у Харківській області: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів, штурмові дії противника відбивали неподалік Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в оборону поблизу Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Твердохлібового та Надії.

Ворог атакує біля Тернів: дивіться на карті

На Сіверському напрямку 34 боєзіткнення відбулось поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

Верхньокам'янське під зосередження ворога: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Піщане та Новооленівка.

Ворог намагається просуватись до Покровська: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки, окупанти намагалися просунутися вперед в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки.

Яка ситуація біля Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів в районах Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки, Костянтинопольського, Трудового, Нового Комара, Новосілки та Макарівки, залучаючи штурмову і бомбардувальну авіацію.

Окупанти штурмують від Нового Комара: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Триває операція в Курській області. За минулу добу українські захисники відбили 38 ворожих атак на напрямку. Наразі відомо про п’ять авіаударів із застосуванням п’яти КАБ.