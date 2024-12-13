Россия сосредоточила около 70 тысяч военных на Покровском, 35 – 36 тысяч на Кураховском и более 40 тысяч на Времовском направлениях. В эфире телемарафона представитель ОТУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин рассказал, есть ли признаки усиления давления со стороны оккупантов, передает 24 Канал.

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Какая обстановка на Покровском и Кураховском направлениях

По словам офицера, вражеское давление в районе Покровска и Курахово остается на одном уровне. Основная задача россиян – выровнять линию фронта, в частности, захватить как можно больше территорий. Цели и задачи захватчиков на Востоке не изменились. Это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Также Волошин отметил, что вражеских ДРГ в Покровске нет, и бои в окрестностях города не ведутся.

В то же время противник пытается осуществлять на том направлении влияние и прорваться к более крупным логистическим маршрутам и к населенным пунктам.

К слову, аналитики DeepState сообщили о возможном оперативном окружении украинских войск в Успеновке, но ВСУ эту информацию опровергают.