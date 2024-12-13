Силы обороны не намерены сдаваться. В эстонской разведке заявили об успехе украинцев на Купянском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Планы россиян разрушены

В конце ноября – начале декабря врагу удалось создать аж два плацдарма на правом берегу реки Оскол, что приблизило его к захвату Купянска. Так, противник впервые форсировал Оскол 24 ноября южнее села Новомлинск и занял позиции на западном берегу реки. Однако уже 3 декабря Силы обороны вернули населенный пункт обратно, выкурив оттуда россиян.

К сожалению, 1 декабря захватчики снова форсировали Оскол. На этот раз возле Масютовки. Враг создал еще один плацдарм на Харьковщине.

По данным разведывательного центра Сил обороны Эстонии, и этот плацдарм Силам обороны удалось уничтожить.

К слову, в Третьей отдельной штурмовой бригаде заявили об изменении тактики оккупантов на Купянском направлении. Там отметили, что темп наступления на этом участке фронта замедляется. Вероятно, россияне прибегнут к тактике механизированных накатов, как только земля промерзнет.