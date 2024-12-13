Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение из официального телеграмм-канала оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Что говорят в ВСУ о ситуации возле Успеновки

По данным ОСУВ "Хортица", сейчас подразделения Вооруженных Сил Украины, привлеченные для проведения оборонительных операций на участке соответствующем участке фронта, самоотверженно отражают российские штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка, Трудовое, Романовка.

Наши военные принимают необходимые меры для противодействия захвату этих населенных пунктов или их окружению противником.

Вооруженные Силы Украины активизируют действия, что нужны для защиты на этом и других участках фронта, – отметили в ВСУ.

Кроме того, в ОСУВ "Хортица" напомнили, что проверенная и взвешенная информация о боевых действиях и оперативной ситуации на каждом направлении фронта предоставляется постоянно через официальные информационные каналы Вооруженных Сил Украины, военкорами и тому подобное.

"Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут поощрить противника к осложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага", – предупредили военные.

Что писали в DeepState об Успеновке

Аналитики DeepState отмечали, что обстановка вблизи "Успеновского мешка" все больше ухудшается.

Аналитики выделили там несколько важных населенных пунктов там: Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай, Анновка, которые находятся непосредственно в нем, а также Трудовое, Успеновка, Дальнее, которые играют основную роль удержания этого "мешка".

Враг неоднократно фиксировался в Успеновке и активно пытается ее штурмовать, закрепляться для дальнейшего продвижения и завладения селом полностью. Силы Обороны пытаются зачищать здания от врага, но это удается сделать не до конца,

– отметили в канале.

Аналитики подчеркивали, что на этом участке фронта количество вражеской пехоты растет. Также по известной им информации, у врага есть возможность осуществлять маневры между Успеновкой и Анновкой. Украинские военные так же ведут активную работу по стабилизации ситуации там, поэтому есть вероятность, что врагу там закрепиться не дадут.