Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав 24 Каналу, що для росіян неприйнятним є сам факт того, що вони не контролюють свою територію в Курській області. Зокрема, місто Суджа, де розташована газовимірювальна станція.

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У Росії почнуться проблеми

Ус зазначив, що в Кремлі є певне бачення щодо подальшого перебігу війни в Україні. Росіяни вважають, що оскільки їм не вдається захопити Україну, то ситуацію потрібно наразі заморозити. А потім, як вже було після "Мінських угод", за декілька років, вони зберуть сили, акумулюють ресурси і розпочнуть вже третю фазу війни проти України.

Однак через український контроль Курщини ця ідея не те щоб нівелюється, але це робить її дуже неприємною для Росії. Тому що замороження війни, як Росія його уявляла до серпня 2024 року, передбачатиме те, що Україна залишиться в Курській області,

– пояснив він.

Для росіян це неприйнята ситуація, тому що, зокрема, в місті Суджа, що перебуває під контролем України, розташована газовимірювальна станція. І Росія не має уявлення про обсяг газу, який йде і буде спрямовуватись до Європи принаймні до 1 січня 2025 року.

Попри чинник газопостачання, росіян не влаштує сам факт того, що під час гіпотетичних перемовин їм доведеться щось пропонувати Україні, наприклад, контроль над Запорізькою АЕС та прилеглими до неї територіями в обмін на частину Курської області, де перебуває ЗСУ.

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Саме тому Росія дуже сильно прагне повернути собі повний контроль над Курською областю. Особливо до інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Тому що як вже чинний президент США він буде тиснути на Росію щодо заморожування війни і початку перемовин,

– підкреслив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

З цієї причини росіяни і намагаються вийти на позиції замороження, контролюючи всю свою територію, але поки їм це не вдається.

Повністю погоджуюсь з президентом Зеленським в тому, що на гіпотетичних перемовинах наша присутність на території Курської області буде козирем України,

– зауважив він.

Водночас Росія продовжує тиснути у Донецькій області. З одного боку вона там просувається, а з іншого – зазнає дуже важких втрат. Рано чи пізно у неї почнуться реальні проблеми з поповненням свого війська. Саме тому росіяни вже зараз долучають північнокорейців.

Якщо Росія опиниться в ситуації виснаження ресурсів, а Україна зможе знайти відповідні резерви, то зможе повторити історію повернення українських територій на Харківщині у вересні 2022 року. Проте зараз спостерігаємо, за тим, як будуть розгортатися події до 20 січня 2025 року,

– резюмував Іван Ус.

До слова, росіяни у Курській області залучили до штурмових дій північнокорейських солдатів. Їхнє основне завдання – переміщатися під ударами ЗСУ та спробувати зайняти певні ділянки. Однак внаслідок такого підходу військові з КНДР зазнають великих втрат.