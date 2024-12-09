Про це в етері телемарафону повідомив старший офіцер відділення комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Петро Гайдащук, передає 24 Канал.

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Що відбувається у Курській області

У Курській області росіяни намагаються вибити Збройні Сили України із займаних позицій, застосовуючи для цього озброєння різного типу, серед якого артилерія, дрони та бронетехніка. Для цього ворог поповнює особовий склад на цій ділянці фронту, проте значних успіхів він наразі не має.

І всі потужні свої військові частини, підрозділи, які вони стягнули з інших ділянок фронту, щоб штурмувати наші позиції на Курщині. Нам вдається утримувати такі позиції, які ми зайняли раніше,

– заявив військовий.

За його словами, галицькі десантники під час операції у Курській області впродовж з серпня 2024 року, коли стався прорив кордону, вже ліквідували близько трьох тисяч військових російської армії. Ще орієнтовно 150 окупантів українським захисникам вдалося взяти у полон.

Нагадаємо, що росіянам вже вдалося відвоювати 40 відсотків території у Курській області. Однак Сили оборони не здаються. Геолокаційні кадри за 7 грудня свідчать, що ЗСУ просунулися в центрі Погребків і, ймовірно, взяли під контроль Орловку, Мар'ївку, Малу Локню, Стару Сорочину та Нову Сорочину.