Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Де ЗСУ мали успіх

Аналітики ISW повідомили, що Сили оборони України нещодавно просунулися в районі "головного плацдарму" в Курській області. Так, на геолокаційних кадрах від 7 грудня видно, що ЗСУ просунулися в центрі Погребків і, ймовірно, взяли під контроль Орловку, Мар'ївку, Малу Локню, Стару Сорочину і Нову Сорочину. Усі населені пункти розташовані на північний схід від Суджі.

Водночас російські "воєнкори" стверджували, що їхні сили буцімто просунулися в південній частині Плехове, а також поблизу Новоіванівки та Малої Локні. Втім, в Інституті вивчення війни не знайшли підтвердження, що росіяни мали успіхи на Курщині.



Що відбувається на Курщині / Карта ISW

В ISW також додали, що 7 грудня Росія почала другу фазу контрнаступальної операції з витіснення ЗСУ з Курської області. Про це також повідомляли українські військові. Зокрема, речник бригади ЗСУ, що діє на Курському напрямку, повідомив, що російські війська атакують механізованими колонами, але під час цих штурмів наші військові успішно знищують бронетехніку ворога.