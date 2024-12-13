Якщо росіяни зайдуть на шахту "Червоноармійська Західна", залишимося без видобутку коксівного вугілля. Такою інформацією 24 Канал застеріг військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснивши, чому противнику вдається просуватися.

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Чим загрожує оточення Покровська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на Покровському напрямку, який вже кілька місяців залишався одним з найскладніших. Він зазначив, що доводиться ухвалювати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та ефективнішого знищення окупантів.

Українським військовим вкрай складно утримувати Покровськ, особливо з півдня та південного заходу. Ситуація загострилася після захоплення населеного пункту Шевченко. Росіяни намагатимуться пробитися до великої промзони – шахти "Червоноармійська Західна", звідти за допомогою артилерії та мінометів можна контролювати дорогу з Павлограда в Покровськ.

Не можна допустити оточення Покровська. Якщо вони зайдуть із заходу, пройдуть "Червоноармійську Західну", будуть, зокрема, економічні проблеми. Можемо лишитися ледве не половини виробництва металу через втрату видобутку коксівного вугілля, батареї не зможуть видавати кокс для металургії,

– зазначив Роман Світан.

І, звісно, у такому випадку українським захисникам буде складніше тримати оборону, тому що залишиться тільки одна дорога через Добропілля, так званий "північний шлях". Це ускладнить логістику та перебування нашого гарнізону безпосередньо в Покровську.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

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Чому росіянам вдається просуватися

Основна проблема, за словами Світлана, так звані "закони бусифікації", які недобре вплинули на рекрутинг. Без мотивації "бусифіковані" військові не будуть виконувати завдання, оскільки воювати можуть 1 – 2% населення.

"Генетичні" воїни, які за своїми психофізіологічними параметрами можуть виконувати бойове завдання. Всі інші, яких загнали палицями, створюють більше проблем професіоналам, ніж розв'язують питання,

– пояснив військовий експерт.

Якщо командири не мають достатнього особового складу, їм доводиться давати завдання наявній кількості. Військові ж сприймають такі накази як нереалістичні, водночас комбригам та комбатам немає куди діватися. Якраз завдяки нестачі сил та засобів ворог просувається на Покровському напрямку.