Про це розповів керівник пресслужби 14 бригади Нацгвардії "Червона Калина" Микола Коваль в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал. Окупанти цілодобово атакують українські позиції, не зважаючи на величезні втрати живої сили та техніки.

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Росіяни цілодобово штурмують Покровськ

За словами Коваля, армія Росії намагається обійти Покровськ з флангів, але українські військові стримують ворога. Зокрема, протягом двох місяців вони штурмували нас лише в лоб і понесли великі втрати.

Він додав, що лише бійці їхньої бригади відбивають десятки штурмів щодня, знищуючи до 10 російських військових за кожну атаку.

Їхні втрати величезні, але їх це не зупиняє. Як тільки одна група заходить і ми її знищуємо, за нею одразу йде інша. Окупанти продовжують кидати живу силу на утилізацію,

– додав Коваль.

До слова, російська армія провела дві спроби штурму на Краматорському напрямку, але через погодні умови та український опір не досягла успіху.

Наразі на Краматорському напрямку немає активних штурмових дій, хоча росіяни підтягують сили, намагаючись накопичуватися в будинках та підвалах для подальших атак.