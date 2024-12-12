Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські солдати 6 разів без успіху штурмували позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак російських військових. ЗСУ відбивали штурмові дії ворога неподалік Западного, Піщаного, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку окупанти 30 разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Григорівки, Копанки та у Серебрянському лісі.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили один штурм російських загарбників поблизу населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку минулої доби ворожі сили проводили 2 спроби просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

Активно застосовуючи керовані авіабомби на Торецькому напрямку минулої доби окупанти п’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районі Торецька.

На Покровському напрямку Збройні Сили України зупинили 40 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію. Противник штурмував українські позиції в районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ.

Де ворог атакував на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку наші захисники відбили 49 атак. Найактивніше загарбники намагалися просунутися вперед поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки.

ЗСУ відбили 49 атак на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 29 штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

На Гуляйпільському напрямку ворог вчора наступальних дій не проводив.

Минулої доби на Оріхівському напрямку загарбники один раз атакували позиції наших оборонців поблизу Новоандріївки.

П’ять разів безрезультатно противник намагався витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 22 атаки російських загарбників.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворожі сили з території Росії активно застосовують артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.