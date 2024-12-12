Об этом рассказал руководитель пресс-службы 14 бригады Нацгвардии "Червона Калина" Николай Коваль в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. Оккупанты круглосуточно атакуют украинские позиции, несмотря на огромные потери живой силы и техники.

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Россияне круглосуточно штурмуют Покровск

По словам Коваля, российская армия пытается обойти Покровск с флангов, но украинские военные, сдерживаем врага. В частности, два месяца они штурмовали нас только в лоб и несли большие потери.

Он добавил, что только бойцы их бригады отражают десятки штурмов ежедневно, уничтожая до 10 российских военных за каждую атаку.

Их потери огромные, но их это не останавливает. Как только одна группа заходит и мы ее уничтожаем, за ней сразу идет другая. Оккупанты продолжают бросать живую силу на утилизацию,

– добавил Коваль.

К слову, российская армия провела две попытки штурма на Краматорском направлении, но из-за погодных условий и украинского сопротивления не достигла успеха.

Сейчас на Краматорском направлении нет активных штурмовых действий, хотя россияне подтягивают силы, пытаясь накапливаться в домах и подвалах для дальнейших атак.