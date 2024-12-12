Командир отряда беспилотных систем спецназначения "Тайфун" НГУ Михаил Кмитюк в эфире 24 Канала рассказал, что россиянам не удается сейчас активно действовать на этом участке фронта из-за неблагоприятной погоды.

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Оккупанты взяли паузу

Сегодня, по словам Кмитюка, погодные условия осложнены не только для российских захватчиков, но и для украинской армии. Пока россияне не решаются форсировать реку Оскол.

На прошлой неделе враг пытался провести эти действия, но группы наших экипажей и смежных подразделений отработали по нему и не дали ему осуществить свой замысел. Сейчас у россиян короткая пауза. Но как только погодные условия улучшатся, враг будет активно приступать к штурмовым действиям,

– отметил Кмитюк.

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Напомним, что россияне форсировали реку Оскол уже 2 раза и создавали после этого плацдармы. Силы обороны Украины один из них (южный) уничтожили, второй (северный) в ближайшее время планируют тоже зачистить.

Отметим, что военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов ранее сообщал, что даже если попытки оккупантов форсировать реки и создавать плацдармы будут успешными, из-за проблем с логистикой такие плацдармы будут для них могилой. Без возможности регулярного снабжения боеприпасов и пищи россияне не способны удерживать занимаемые позиции. А наладить логистику через реки – крайне сложная задача.