В эфире 24 Канала командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал, как украинской армии удалось выбить россиян с этого плацдарма.

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Как ВСУ освободили Новомлинск

Армия России применяет свои диверсионно-разведывательные группы там, где не может достичь результата в прямых боевых действиях, и довольно часто в режиме камикадзе. Под покровом тумана, пользуясь узостью реки, скалистой местностью, зарослями, врагу удалось переплыть определенным количеством сил на правый берег реки Оскол и занять плацдарм в районе села Новомлинск.

Российские войска пытались занять плацдарм, но Силы обороны вовремя их обнаружили. Благодаря правильному планированию оборонительных боевых операций и зачистке в краткосрочной перспективе врага удалось сбросить обратно в реку Оскол,

– отметил Федоренко.

В радиоперехватах оккупанты сильно жаловались, настолько сильно их бьют, какие потери они несут. Впрочем, противник пытается выше и ниже по течению искать места, где можно переплыть реку Оскол и заводить свои диверсионной разведывательные группы.

Украинским военным хорошо известна эта тактика. Наши бойцы ведут системную работу по выявлению врага и соответственно его уничтожения на поле боя,

– сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

В районе Колесниковки врагу несколько удалось затянуться в лес на левом берегу реки Оскол, но в населенный пункт оккупанты не зашли. Сейчас продолжаются бои по полной зачистке противника из этой части и блокированию дальнейшего его продвижения.

Несмотря на постоянные ударно-штурмовые действия оккупантов, все позиции в левобережном Купянске и Купянск-Узловом остаются за Силами обороны. Россияне ежедневно теряют значительное количество своего ресурса, который привлекли к ударно-штурмовым действиям,

– отметил Федоренко.

В районе Глубокого украинские Силы обороны осуществили ряд мероприятий, которые позволили выбить противника с определенных позиций, которые россияне уже давно занимают и смогли подготовить достаточно качественно инженерно-фортификационные сооружения.

"Это был сложный вызов, но Силами обороны реализовали его. Удалось не просто выбить противника, а надежно закрепиться и не допустить, чтобы оккупанты выбили нас во время обратных ударно штурмовых действий", – добавил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

Какова ситуация в районе Кругляковки

В последние дни противник имел тактические успехи в районе населенного пункта Кругляковка, что на левом берегу реки Оскол. Для того чтобы завести туда свои подразделения россияне были вынуждены сжечь почти 90 единиц бронированной техники на поле боя и положить многочисленное количество своих пехотинцев.

Первый штурм из 50 единиц техники Силы обороны отбили. Тогда было уничтожено 48 единиц, 2 единицы покинули театр боевых действий подбитыми. Однако противник смог забрать несколько позиций, продавить боевые порядки Сил обороны.

Через незначительный промежуток времени пошел другой накат из 20 единиц техники, из которых 18 было уничтожено, 2 подбиты. Противник еще дополнительно смог получить определенные тактические успехи на поле боя,

– рассказал Федоренко.

Третий накат из 17 единиц техники дал возможности россиянам зайти в населенный пункт Кругляковка, но ВСУ удалось уничтожить 15 единиц техники.

Сейчас в населенном пункте Кругляковка противник не имеет штатных инженерных фортификационных сооружений или надежно подготовленных позиций. Его силы находятся в подвальных помещениях, погребах и во временно подготовленных позициях. Их обнаруживают Силы обороны и постоянно наносят по ним огневое поражение.

В этот населенный пункт оккупанты вынуждены затягиваться пешим ходом, потому что украинские военные уничтожают всю бронированную технику, как только она появляется в зоне поражения наших огневых средств,

– подчеркнул командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

Из 10 пехотинцев, которые выходят из района сосредоточения к передней линии, до Кругляковки доходят три, позиции занимает один. Сейчас Силам обороны удалось приостановить продвижение врага.

По данным аналитиков ISW, в целом ситуация на Харьковском направлении без изменений.