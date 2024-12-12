По сравнению с прошлыми неделями, сейчас ситуация на Краматорском направлении является достаточно спокойной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

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Какие действия российской армии вблизи Часового Яра

Волошин говорит, что украинской армии удалось отбить штурмы россиян. Сейчас на этом направлении нет активных штурмовых действий.

Враг активных боевых действий не проводит, однако, подтягивает личный состав, боекомплекты и технику. Однако штурмы там также проводит,

– добавляет представитель ОСГВ "Хортица".

По словам Волошина, российская армия планирует пройти через канал Северский Донец – Донбасс. Она пытается накопиться группами в домах и подвалах, чтобы потом рассредоточиться и атаковать украинские позиции.

Технику в районе Часового Яра россияне используют в ограниченном количестве, ведь сейчас трудно передвигаться из-за погодных условий. Кроме этого, также затруднено возведение переправ и мостов через канал.

Волошин отметил, что в окрестностях Часового Яра и в самом городе россияне почти год пытаются проводить штурмовые действия. За этот период украинские Силы обороны уже дважды разбили 98 воздушно-десантную штурмовую дивизию оккупантов. Однако россиянам удается пополнять свой личный состав и запасы техники.