У порівнянні з минулими тижнями, наразі ситуація на Краматорському напрямку є досить спокійною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

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Які дії російської армії поблизу Часового Яру

Волошин каже, що українській армії вдалося відбити штурми росіян. Наразі на цьому напрямку немає активних штурмових дій.

Ворог активних бойових дій не проводить, однак, підтягує особовий склад, боєкомплекти й техніку. Проте штурми там також проводить,

– додає речник ОСУВ "Хортиця".

За словами Волошина, російська армія планує пройти через канал Сіверський Донець – Донбас. Вона намагається накопичитись групами в будинках та підвалах, щоб потім розосередитись та атакувати українські позиції.

Техніку в районі Часового Яру росіяни використовують в обмеженій кількості, адже наразі важко пересуватися через погодні умови. Окрім цього, також ускладнене зведення переправ та мостів через канал.

Волошин зауважив, що в околицях Часового Яру та в самому місті росіяни майже рік намагаються проводити штурмові дії. За цей період українські Сили оборони вже двічі розбили 98 повітряно-десантну штурмову дивізію окупантів. Проте росіянам вдається поповнювати свій особовий склад і запаси техніки.