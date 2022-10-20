На месте привлечены многие взрывотехнические отряды, в том числе саперы Нацгвардии Украины. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Оккупанты минировали территории через каждые полметра

Российские захватчики очень подло заминировали украинские территории – прятали под одним взрывным устройством еще несколько. Оккупанты использовали противопехотные мины ОЗМ-72, а также ТМ-62. Последняя содержит 7 – 7,5 килограмма тротила и может сработать от нагрузки в 120 килограммов. Она предназначена, чтобы повредить гусеницы танка, если же на нее наедет автомобиль, то никто не сможет выжить.

Очень много мин (осталось – 24 канала). К тому же россияне оставляли сюрпризы – под ними могут лежать гранаты или мино-сюрпризы. Плюс (оккупанты – 24 канал) совершали определенные операции с детонатором – при выкручивании или переводе в транспортное положение мина может сработать. Мы пытаемся утилизировать их сразу на месте,

– сообщил военнослужащий Нацгвардии.

Саперы Нацгвардии разминируют Харьковщину / Фото Анны Черненко

Кроме больших мин, которые специалисты находят металлоискателем, захватчики оставили много так называемых "лепестков" – небольших мин, которые очень трудно найти. Так, саперы обнаружили уже около 20 таких взрывных предметов. Россияне минировали территории вокруг своих позиций, дорог и даже в полях. Есть места, которые заминированы буквально через каждые полметра.

"За сутки по области нашли 709 взрывоопасных предметов. А бывают дни, когда находят 1,5 – 2 тысячи. Бывает конечно и меньше – только эти ребята в день могут найти до сотни таких предметов", – отметила корреспондентка.

Черненко рассказала, как саперы разминируют Харьковщину: смотрите видео

Какая ситуация в Харьковской области: коротко