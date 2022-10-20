На місці залучено багато вибухотехнічних загонів, зокрема сапери Нацгвардії України. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Окупанти мінували території через кожні пів метра

Російські загарбники дуже підло заміновували українські території – ховали під одним вибуховим пристроєм ще кілька. Окупанти використовували протипіхотні міни ОЗМ-72, а також ТМ-62. Остання містить 7 – 7,5 кілограмів тротилу й може спрацювати від навантаження у 120 кілограмів. Вона призначена, щоб пошкодити гусениці танку, якщо ж на неї наїде автівка, то ніхто не зможе вижити.

Дуже багато мін (залишилося – 24 канал). До того ж росіяни залишали "сюрпризи" – під ними можуть лежати гранати або "міно-сюрпризи". Плюс (окупанти – 24 канал) робили певні операції з детонатором – при викручуванні або переведенні в транспортне положення міна може спрацювати. Ми намагаємося утилізувати їх одразу на місці,

– повідомив військовослужбовець Нацгвардії.

Сапери Нацгвардії розміновують Харківщину / Фото Анни Черненко

Окрім великих мін, які спеціалісти знаходять металошукачем, загарбники залишили багато так званих "пелюстків" – невеликих мін, які дуже важко знайти. Так, сапери знайшли вже близько 20 таких вибухових предметів. Росіяни мінували території навколо своїх позицій, доріг і навіть в полях. Є місця, які заміновані буквально через кожні пів метра.

"За добу по області знайшли 709 вибухонебезпечних предметів. А бувають дні, коли знаходять 1,5 – 2 тисячі. Буває звісно і менше – тільки ці хлопці за день можуть знайти до сотні таких предметів", – зауважила кореспондентка.

Черненко розповіла, як сапери розміновують Харківщину: дивіться відео

Яка ситуація на Харківщині: коротко