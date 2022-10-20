На місці залучено багато вибухотехнічних загонів, зокрема сапери Нацгвардії України. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
До теми На Харківщині – висока мінна небезпека: на Ізюмщині підірвалися 4 людей
Окупанти мінували території через кожні пів метра
Російські загарбники дуже підло заміновували українські території – ховали під одним вибуховим пристроєм ще кілька. Окупанти використовували протипіхотні міни ОЗМ-72, а також ТМ-62. Остання містить 7 – 7,5 кілограмів тротилу й може спрацювати від навантаження у 120 кілограмів. Вона призначена, щоб пошкодити гусениці танку, якщо ж на неї наїде автівка, то ніхто не зможе вижити.
Дуже багато мін (залишилося – 24 канал). До того ж росіяни залишали "сюрпризи" – під ними можуть лежати гранати або "міно-сюрпризи". Плюс (окупанти – 24 канал) робили певні операції з детонатором – при викручуванні або переведенні в транспортне положення міна може спрацювати. Ми намагаємося утилізувати їх одразу на місці,
– повідомив військовослужбовець Нацгвардії.
Сапери Нацгвардії розміновують Харківщину / Фото Анни Черненко
Окрім великих мін, які спеціалісти знаходять металошукачем, загарбники залишили багато так званих "пелюстків" – невеликих мін, які дуже важко знайти. Так, сапери знайшли вже близько 20 таких вибухових предметів. Росіяни мінували території навколо своїх позицій, доріг і навіть в полях. Є місця, які заміновані буквально через кожні пів метра.
"За добу по області знайшли 709 вибухонебезпечних предметів. А бувають дні, коли знаходять 1,5 – 2 тисячі. Буває звісно і менше – тільки ці хлопці за день можуть знайти до сотні таких предметів", – зауважила кореспондентка.
Черненко розповіла, як сапери розміновують Харківщину: дивіться відео
Яка ситуація на Харківщині: коротко
- Загарбники 10 жовтня масовано обстріляли українські міста, зокрема і Харків. Внаслідок ударів по критичній інфраструктурі місто було повністю знеструмлене.
- 13 жовтня ворог знову бив по критичній інфраструктурі регіону. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що влучання було у Холодногірському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.
- На деокупованих територіях області ведуться відповідні роботи, щоб повернути населені пункти до життя. Зокрема, подекуди з'являється електроенергія та починає працювати пошта. За даними Харківської ОВА, на вже 60% деокупованих територіях частково відновили електроенергію.
- Крім того, на звільнених територіях Харківщини правоохоронці знаходять докази страшних злочинів росіян. Так, після звільнення від окупантів у Пісках-Радьківських, виявили чергову катівню. В ній загарбники утримували та катували полонених: цивільних, колишніх АТОвців та полонених ЗСУ.