Відповідну інформацію повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов ввечері 13 жовтня. Мер міста попередив про можливі проблеми з електрикою.

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На Харківщині знову влучили в критичну інфраструктуру

Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у Холодногірському районі, – без потерпілих,

– повідомив очільник Харківської ОВА.

За даними Олега Синєгубова, по області є пошкодження критичної інфраструктури, можливі тимчасові знеструмлення.

Він попросив людей бути спокійними, адже наші енергетики вже працюють, щоб відновити світло.

"Наслідки російського чергового терору ще обстежуємо, на місцях працюють профільні служби та правоохоронці", – пояснив Синєгубов ситуацію станом на 22 годину 13 жовтня.

Були прильоти по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що по Харкову було щонайменше два прильоти.

У деяких районах міста проблеми із електропостачанням,

– попередив міський голова.

Окрім того, у мережі оприлюднили відео, на якому чутно звуки вибухів у місті.

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Варто пригадати, що під час масованої атаки по Харкову, місто повністю залишилось без світла.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що місто було повністю знеструмлене через "прильоти" по критичній інфраструктурі.

Тоді голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що електро- та водопостачання у Харкові та області "може бути відсутнє деякий час", проте місцева влада знає, що робити.

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