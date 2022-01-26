Жителі міста та комунальники працюють над розчищенням та підготовкою підвальних приміщень. Укриття перебувають на балансі комунального підприємства "Жилкомсервіс".

До теми "Візьму автомат і піду воювати": як жителі Харкова реагують на можливий напад Росії

Захист від ворога

В одному простому бомбосховищі люди можуть перебувати від 1 до 4 годин. Для персоналу стратегічно важливих підприємств є понад 300 споруд цивільного захисту.

У простому бомбосховищі люди можуть перебувати до 4 годин
У простому бомбосховищі люди можуть перебувати до 4 годин / Фото Харківської міськради

У Харкові є й так звані споруди подвійного призначення. У критичні ситуації тимчасово сховатися можна в метро, підземних паркінгах чи переходах.

За словами заступника начальника управління Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Віктора Широкого, загалом в укриттях Харкова може перебувати понад 1,5 мільйона людей.

В укриттях Харкова може перебувати понад 1,5 мільйона людей
В укриттях Харкова може перебувати понад 1,5 мільйона людей / Фото Харківської міськради

Якщо в чиємусь будинку немає підвалів або вони непридатні для сховку, харків'яни можуть сховатися в сусідніх будинках чи на станціях метро неподалік.

Бомбосховища в Харкові: шукайте адреси укриттів на інтерактивній карті

Попереджувальні сигнали

У мерії Харкова жителям нагадали, що про надзвичайну ситуацію повідомляють спеціальні сирени. Сигнал цивільної оборони означає "Увага всім!".

Розчищення укриття багатоповерхівок у Харкові: дивіться сюжет 24 каналу

У цьому випадку потрібно уважно прослухати повідомлення та виконати необхідні інструкції. Інформацію дублюватимуть також по радіо або телебаченню.

Про надзвичайну ситуацію жителів Харкова попередять звуки сирен
Про надзвичайну ситуацію жителів Харкова попередять звуки сирен / Фото Харківської міськради

Із собою в укриття рекомендують взяти найнеобхідніше. До переліку мають увійти:

  • документи;
  • вода;
  • гроші;
  • продукти;
  • ліки.

Про те, що в підвалі будівлі є бомбосховища, харків'янам нагадують спеціальні інформаційні покажчики. Відповідальні мешканці будинків можуть отримати дублікати ключів від комунального підприємства.

Цікаво – Джо Байден намагається попередити світ про загрози від Росії: дивіться відео