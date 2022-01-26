Жителі міста та комунальники працюють над розчищенням та підготовкою підвальних приміщень. Укриття перебувають на балансі комунального підприємства "Жилкомсервіс".

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Захист від ворога

В одному простому бомбосховищі люди можуть перебувати від 1 до 4 годин. Для персоналу стратегічно важливих підприємств є понад 300 споруд цивільного захисту.



У простому бомбосховищі люди можуть перебувати до 4 годин / Фото Харківської міськради

У Харкові є й так звані споруди подвійного призначення. У критичні ситуації тимчасово сховатися можна в метро, підземних паркінгах чи переходах.

Довідка. Дізнатися адреси найближчих укриттів у Харкові можна в райадміністраціях міста, "Жилкомсервісі", Міському інформаційному центрі або на сайті Харківської міськради.

За словами заступника начальника управління Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Віктора Широкого, загалом в укриттях Харкова може перебувати понад 1,5 мільйона людей.



В укриттях Харкова може перебувати понад 1,5 мільйона людей / Фото Харківської міськради

Якщо в чиємусь будинку немає підвалів або вони непридатні для сховку, харків'яни можуть сховатися в сусідніх будинках чи на станціях метро неподалік.

Бомбосховища в Харкові: шукайте адреси укриттів на інтерактивній карті

Попереджувальні сигнали

У мерії Харкова жителям нагадали, що про надзвичайну ситуацію повідомляють спеціальні сирени. Сигнал цивільної оборони означає "Увага всім!".

Розчищення укриття багатоповерхівок у Харкові: дивіться сюжет 24 каналу

У цьому випадку потрібно уважно прослухати повідомлення та виконати необхідні інструкції. Інформацію дублюватимуть також по радіо або телебаченню.



Про надзвичайну ситуацію жителів Харкова попередять звуки сирен / Фото Харківської міськради

Із собою в укриття рекомендують взяти найнеобхідніше. До переліку мають увійти:

документи;

вода;

гроші;

продукти;

ліки.

Про те, що в підвалі будівлі є бомбосховища, харків'янам нагадують спеціальні інформаційні покажчики. Відповідальні мешканці будинків можуть отримати дублікати ключів від комунального підприємства.

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