Жители города и коммунальщики работают над расчисткой и подготовкой подвальных помещений. Укрытия находятся на балансе коммунального предприятия "Жилкомсервис".

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Защита от врага

В одном простом бомбоубежище люди могут находиться от 1 до 4 часов. Для персонала стратегически важных предприятий имеется более 300 сооружений гражданской защиты.



В простом бомбоубежище люди могут находиться до 4 часов / Фото Харьковского горсовета

В Харькове есть и так называемые постройки двойного назначения. В критические ситуации временно укрыться можно в метро, подземных паркингах или переходах.

Справка. Узнать адреса ближайших укрытий в Харькове можно в райадминистрациях города, "Жилкомсервисе", Городском информационном центре или на сайте Харьковского горсовета.

По словам заместителя начальника управления Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Виктора Широкого, всего в укрытиях Харькова может находиться более 1,5 миллиона человек.



В укрытиях Харькова может находиться более 1,5 миллионов человек / Фото Харьковского горсовета

Если в каком-то доме нет подвалов или они непригодны для укрытия, харьковчане могут спрятаться в соседних домах или на станциях метро неподалеку.

Бомбоубежища в Харькове: ищите адреса укрытий на интерактивной карте

Предупреждающие сигналы

В мэрии Харькова жителям напомнили, что о чрезвычайной ситуации сообщают специальные сирены. Сигнал гражданской обороны означает "Внимание всем!".

В этом случае необходимо внимательно прослушать сообщения и следовать инструкциям. Информацию будут дублировать также по радио или телевидению.



О чрезвычайной ситуации жителей Харькова предупредят звуки сирен / Фото Харьковского горсовета

С собой в укрытие рекомендуют взять самое необходимое. В список должны войти:

документы;

вода;

деньги;

продукты;

лекарства.

О том, что в подвале здания есть бомбоубежища, харьковчанам напоминают специальные информационные указатели. Ответственные жильцы домов могут получить дубликаты ключей от коммунального предприятия.

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