Журналісти опитали перехожих на вулицях Харкова щодо їхньої реакції на ймовірну військову агресію Росії. Харків'яни по-різному ставляться до ситуації.

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Реакція харків'ян

Здебільшого, жителі Харкова схильні не вірити в можливу окупацію міста. Дехто вважає, що такі повідомлення є нагнітанням та залякуванням.

Чимало харків'ян не знають, що робитимуть у зазначеній ситуації. Вони стараються вірити в те, що в місті все буде спокійно й евакуюватися не доведеться.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Водночас чоловіки різного віку схильні захищати свою територію до останнього. Жителі Харкова готові брати в руки автомат і йти на фронт.

Візьму автомат і піду воювати, готовий хоч завтра,

– зауважив харків'янин.

Низка людей все-таки збирається спакувати тривожну валізку, зібрати найнеобхідніше та виїхати з міста. Одні планують навідатись до родичів у Києві, інші – осісти на дачі до кращих часів.

Опитування жителів Харкова щодо дій у разі нападу Росії: дивіться відео

Загроза нападу Росії: коротко

Росія почала стягувати свої війська до кордонів України ще від осені 2021 року.

За інформацією американської та української розвідки, можливий військовий напад Росії у січні або лютому 2022 року.

Не виключено, що військова агресія відбуватиметься з боку Білорусі, або з кількох напрямків, зокрема з Чорного моря та зі Сходу.

Західні партнери України погрожують Кремлю черговими санкціями у разі нападу. Байден наголосив на економічній катастрофі для Росії.

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