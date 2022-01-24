Журналісти опитали перехожих на вулицях Харкова щодо їхньої реакції на ймовірну військову агресію Росії. Харків'яни по-різному ставляться до ситуації.
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Реакція харків'ян
Здебільшого, жителі Харкова схильні не вірити в можливу окупацію міста. Дехто вважає, що такі повідомлення є нагнітанням та залякуванням.
Чимало харків'ян не знають, що робитимуть у зазначеній ситуації. Вони стараються вірити в те, що в місті все буде спокійно й евакуюватися не доведеться.
Водночас чоловіки різного віку схильні захищати свою територію до останнього. Жителі Харкова готові брати в руки автомат і йти на фронт.
Візьму автомат і піду воювати, готовий хоч завтра,
– зауважив харків'янин.
Низка людей все-таки збирається спакувати тривожну валізку, зібрати найнеобхідніше та виїхати з міста. Одні планують навідатись до родичів у Києві, інші – осісти на дачі до кращих часів.
Опитування жителів Харкова щодо дій у разі нападу Росії: дивіться відео
Загроза нападу Росії: коротко
- Росія почала стягувати свої війська до кордонів України ще від осені 2021 року.
- За інформацією американської та української розвідки, можливий військовий напад Росії у січні або лютому 2022 року.
- Не виключено, що військова агресія відбуватиметься з боку Білорусі, або з кількох напрямків, зокрема з Чорного моря та зі Сходу.
- Західні партнери України погрожують Кремлю черговими санкціями у разі нападу. Байден наголосив на економічній катастрофі для Росії.