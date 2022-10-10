Для того, щоб вирішити проблему з постачанням світла, необхідно оцінити масштаби руйнувань внаслідок обстрілу. А це можна буде зробити після відбою тривоги. Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє 24 канал.

До теми Попередньо є кілька прильотів по Харкову, – Терехов

Ремонтні бригади почнуть працювати одразу після відбою тривоги

"Спочатку ми маємо оцінити те, що зараз відбулося. І потім відновлювати, щоб подати світло людям і запустити усі необхідні комунікації. Дочекаймося відбою повітряної тривоги і тоді наші ремонтні бригади виїжджатимуть і дивитимуться, як усувати ті глобальні руйнування, які завдав сьогодні російський агресор", – повідомив Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов теж відреагував на знеструмлення. Він заявив, що електро- та водопостачання у Харкові та області "може бути відсутнє деякий час". Але місцева влада знає, що робити.

Ми зробимо все оперативно, щоб відновити електропостачання. Але ми можемо зіткнутися з тим, що деякий період часу не буде водопостачання та інших комунальних послуг,

– зазначив Синєгубов.

Станом на 13:43 у Харкові та області вже оголосили про відбій тривоги.

Що відомо про удар по Харкову

Близько 10 години пролунали потужні вибухи в Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти атакували енергетичну інфраструктуру. Попередньо, по Харкову зафіксували три "прильоти".

Варто переглянути – масована атака росіян по Україні: що відомо – відео