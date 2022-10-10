Для того чтобы решить проблему со светом, необходимо оценить масштабы разрушений в результате обстрелов. А это можно сделать после отбоя тревоги. Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает 24 канал.

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Ремонтные бригады начнут работать сразу после отбоя тревоги

"Сначала мы должны оценить то, что сейчас произошло. И потом восстанавливать, чтобы подать свет людям и запустить все необходимые коммуникации. Дождемся отбоя воздушной тревоги и тогда наши ремонтные бригады будут выезжать и смотреть, как устранять глобальные разрушения, которые нанес сегодня российский агрессор", – сообщил Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов тоже отреагировал на обесточивание. Он заявил, что электро и водоснабжение в Харькове и области "может отсутствовать некоторое время". Но местные власти знают что делать.

Мы сделаем все оперативно, чтобы возобновить электроснабжение. Но мы можем столкнуться с тем, что некоторый период времени не будет водоснабжения и других коммунальных услуг,

– отметил Синегубов.

По состоянию на 13:43 в Харькове и области уже объявили об отбое тревоги.

Что известно об ударе по Харькову

Около 10 часов прогремели мощные взрывы в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру. Предварительно, по Харькову зафиксировали три "прилета".

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