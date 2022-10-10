Близько 10 години пролунали потужні вибухи в Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти атакували енергетичну інфраструктуру.
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Удар по енергетичній інфраструктурі Харкова
Терехов повідомив, що наразі інформація уточнюється, однак відомо, що окупанти знеструмили місто.
Попередньо три прильоти до Харкова. Удар був на об'єкті енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання,
– написав чиновник.
Він також зазначив, що фахівці обленерго та комунальники роблять усе можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Харкова.
Раніше Олег Синєгубов закликав всіх залишатись в укриттях, адже працюють системи ППО.
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