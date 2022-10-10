24 канал зібрав усю актуальну інформацію про масований удар по Україні 10 жовтня.

Важливо Нас намагаються стерти з лиця землі, – Зеленський про масовані обстріли

На численні ракетні обстріли одразу ж відреагували в Офісі Президента. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко наголосив, що є інформація про удари в багатьох містах країни. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні.

Водночас президент Володимир Зеленський сказав, що на 229-й день Україну намагаються знищити та стерти з лиця землі.

Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними,

– наголосив президент.

Загалом від ранку 10 жовтня вибухи пролунали у:

Рівненській;

Львівській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Полтавській;

Харківській;

Миколаївській;

Сумській;

Івано-Франківській;

Київській областях та Києві.

Київ

Ворог завдав удару по Києву приблизно о 8:30. Окупанти поцілили просто о центру української столиці. Місцеві ЗМІ зазначають, що одна з ракет у Києві впала у районі пам'ятника Грушевському на вулиці Володимирській. Після прильотів у небі над столицею піднявся стовп диму. У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по Києву є травмовані та загиблі.

Загалом відомо про прильоти у:

Шевченківському,

Солом'янському районах.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури міста.