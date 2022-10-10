Повітряну тривогу оголосили в столиці о 15:14. Близько 15:44 очевидці повідомили про роботу ППО у місті. Згодом з'явилась інформація про збитий безпілотник.

Увага Де розташовані укриття у Києві: карта

Офіційних коментарів щодо наслідків атаки ворога наразі не було.

Головне про ракетний обстріл Києва

Сьогодні, 10 жовтня російські війська здійснили кілька ракетних обстрілів столиці України. Внаслідок ударів по різних районах Києва загинули 6 людей, ще понад 50 зазнали поранень, близько 40 з них потребували госпіталізації.

Відомо також про постраждалих і внаслідок влучань ворожих ракет по населених пунктах району. Зокрема, 6 людей постраждали на Обухівщині – один із чоловіків в тяжкому стані. У Броварському районі є загиблий та поранений. У Вишгородському районі двоє потерпілих, їх стан задовільний.

Олексій Кулеба повідомив, що під час повітряної тривоги, яка тривала понад 5 годин, на Київщині пошкоджено 2 об'єкти критичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, одна адміністративна будівля та склад приватного підприємства.

Зверніть увагу! У Києві та області тимчасово відключатимуть світло через ранкові ракетні удари з боку російських військових. Ворог завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури столиці.