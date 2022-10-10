Сьогоднішні масовані ракетні атаки боляче нагадали про те, що нехтувати безпекою під час повітряної тривоги не можна. Відтак, публікуємо актуальну карту з точним розташуванням усіх укриттів Києва.

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На карті додані позначки з уточненнями, яка саме споруда подвійного використання розташована за адресою: підвал, підземний паркінг, підземний перехід, станція метро і чи облаштовано на ній пандус.

Укриття у Києві:

Зверніть увагу! В столиці України фонд захисних споруд для захисту населення налічує близько 5 000 укриттів. У мирний час у таких спорудах подвійного захисту можуть бути розміщені магазини, аптеки, кафе чи перукарні. Однак в разі загрози їхні керівники повинні відчинити двері і надати захист населенню.

Останні новини про ракетний обстріл Києва

10 жовтня росіяни завдали кілька ракетних ударів по столиці. Внаслідок атаки загинули 6 людей, 52 отримали поранення, близько 40 з них перебувають у лікарнях.

Віталій Кличко зазначив, що загроза нових ударів триває. Він закликав людей ховатися в укриття під час повітряної тривоги.

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