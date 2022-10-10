Сьогоднішні масовані ракетні атаки боляче нагадали про те, що нехтувати безпекою під час повітряної тривоги не можна. Відтак, публікуємо актуальну карту з точним розташуванням усіх укриттів Києва.

Увага Найскладніший вечір для української енергетики: влада просить обмежити споживання енергії

На карті додані позначки з уточненнями, яка саме споруда подвійного використання розташована за адресою: підвал, підземний паркінг, підземний перехід, станція метро і чи облаштовано на ній пандус.

Укриття у Києві:

Останні новини про ракетний обстріл Києва

До теми У Києві повністю поновили рух метро після ранкових ударів

Більше про це – момент вибуху на Пішоходному мосту в Києві: дивитись відео