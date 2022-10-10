Близько 8 години мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Шевченківському районі. Він закликав усіх залишатись в укриттях, зокрема можна спускатись у метро, що призупинило свою роботу.

Читайте також Вибухи у Львові: росіяни вдарили по місту 10 жовтня

Як працює метро у Києві 10 жовтня

У Київській місцевій державній адміністрації повідомили, що не тимчасово не працює пересадочний вузол.

Тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна" – "Золоті ворота". Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково,

– написали у телеграмі КМДА.

Варте уваги – 229 день повномасштабної війни: дивіться відео