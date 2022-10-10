Близько 8 години мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Шевченківському районі. Він закликав усіх залишатись в укриттях, зокрема можна спускатись у метро, що призупинило свою роботу.
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Як працює метро у Києві 10 жовтня
У Київській місцевій державній адміністрації повідомили, що не тимчасово не працює пересадочний вузол.
Тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна" – "Золоті ворота". Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково,
– написали у телеграмі КМДА.
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