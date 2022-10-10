Віталій Кличко о 8:30 повідомив про кілька вибухів у Шевченківському районі. За його словами, вибухи прогриміли в центрі столиці.

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Росія атакувала центр Києва

"Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", – написав він.

Місцеві ЗМІ зазначають, що одна з ракет у Києві впала у районі пам'ятника Грушевському на вулиці Володимирській. Після прильотів у небі над столицею видніється дим.

Зауважимо, що Росія завдала ракетного удару по Києву вперше з 26 червня, коли потужно атакувала житловий будинок і садочок. Тоді окупанти також обстріляли Шевченківський район Києва.

Водночас ворог неодноразово атакував Київську область. Зокрема, вночі 5 жовтня окупанти вперше на Київщині використали дрони-камікадзе, завдавши удару по Білій Церкві.

Ранкова тривога в Україні

Зазначимо, що зранку 10 жовтня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що дві групи російських літаків ТУ-95 полетіли на пусковий рубіж.

Окрім вибухів у Києві, також неспокійно в Дніпрі. Місцеві жителі повідомили, що в Дніпрі прогриміли вибухи.

Додамо, що в ніч проти 10 жовтня російські військові знову завдали майже десяток ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти зруйнували житловий багатоповерховий будинок у центрі міста.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що внаслідок ракетного удару є постраждалі.

Також у ніч проти 10 жовтня російські військові атакували Миколаїв. Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що окупанти випустили 10 ракет з комплексу ППО С-300.

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