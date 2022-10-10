Про одразу кілька вибухів у столиці повідомили журналісти 24 каналу. У центрі Києва видно густий чорний дим.

Важливо Ракетний удар по Запоріжжю 10 жовтня: відомо про жертву та постраждалих

У Києві та Дніпрі чули вибухи

Попередньо, у столиці пролунали 4 гучних вибухи. Ймовірно, спрацювала ППО, однак підтверджень цьому немає. Втім, у небі вже видніється дим.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що було кілька вибухів у Шевченківському районі – у центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом.

Місцеві ЗМІ зазначають, що одна з ракет у Києві впала у районі пам'ятника Грушевському на вулиці Володимирській. Там вже працюють рятувальники.

Також пишуть, що у столиці, ймовірно, є постраждалі серед мирного населення. В одному з місць прильоту прямо на дорозі горять машини.

У ДСНС підтвердили, що є травмовані та загиблі внаслідок кількох влучань у Києві у різних місцях.



Попередньо, одна з ракет у Києві впала у районі пам'ятника Грушевському / фото місцеві телеграм-канали



У Києві видно густий дим / фото місцеві телеграм-канали

Також повідомляють про вибухи у Дніпрі. Місцевих жителів просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та залишатися в укриттях.



У Дніпрі теж вибухи / фото місцеві телеграм-канали

До речі, на Хмельниччині зранку 10 жовтня відпрацювала ППО. До цього повідомляли, що в Київській області теж була робота ППО.

Росіяни обстрілюють українські міста

У ніч проти 10 жовтня загарбники масовано обстріляли житлові будинки в Дніпропетровській області. Прильоти зафіксували в 4 районах області. Відомо, що в Нікопольському районі обстріляли 3 громади.

Також окупанти у ніч проти 10 жовтня атакували Миколаїв. Ворог завдав ракетного удару ракетами ППО з комплексу С-300.

Крім того, російські загарбники знов обстріляли Запоріжжя. Внаслідок цього терористи забрали життя однієї людини, ще 5 постраждалих.

Протягом минулої доби окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, а також здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Постраждали понад 30 населених пунктів. Серед них – Запоріжжя, Слов’янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка.

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