Про одразу кілька вибухів у столиці повідомили журналісти 24 каналу. У центрі Києва видно густий чорний дим.

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У Києві та Дніпрі чули вибухи

Попередньо, у столиці пролунали 4 гучних вибухи. Ймовірно, спрацювала ППО, однак підтверджень цьому немає. Втім, у небі вже видніється дим.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що було кілька вибухів у Шевченківському районі – у центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом.

Місцеві ЗМІ зазначають, що одна з ракет у Києві впала у районі пам'ятника Грушевському на вулиці Володимирській. Там вже працюють рятувальники.

Також пишуть, що у столиці, ймовірно, є постраждалі серед мирного населення. В одному з місць прильоту прямо на дорозі горять машини.

У ДСНС підтвердили, що є травмовані та загиблі внаслідок кількох влучань у Києві у різних місцях.


Попередньо, одна з ракет у Києві впала у районі пам'ятника Грушевському / фото місцеві телеграм-канали


У Києві видно густий дим / фото місцеві телеграм-канали

Також повідомляють про вибухи у Дніпрі. Місцевих жителів просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та залишатися в укриттях.


У Дніпрі теж вибухи / фото місцеві телеграм-канали

До речі, на Хмельниччині зранку 10 жовтня відпрацювала ППО. До цього повідомляли, що в Київській області теж була робота ППО.

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