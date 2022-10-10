О сразу нескольких взрывах в столице сообщили журналисты 24 канала. В центре Киева видно густой черный дым.

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В Киеве и Днепре слышали взрывы

Предварительно, в столице прогремели 4 громких взрыва. Вероятно, сработало ПВО. Впрочем, в небе уже виднеется дым.

Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что было несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже.

Местные СМИ отмечают, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. Там уже работают спасатели.

Также пишут, что в столице, вероятно, есть пострадавшие среди мирного населения. В одном из мест прилета прямо на дороге горят машины.

В ГСЧС подтвердили, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.


Предварительно одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому / фото местные телеграм-каналы


В Киеве видно густой дым / фото местные телеграм-каналы

Также сообщают о взрывах в Днепре. Местных жителей просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.


В Днепре тоже взрывы / фото местные телеграм-каналы

Кстати, в Хмельницкой области утром 10 октября отработала ПВО. До этого сообщалось, что в Киевской области тоже была работа ПВО.

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Предварительно одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому / фото местные телеграмм-каналы