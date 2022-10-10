Виталий Кличко в 8:30 сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском районе. По его словам, взрывы прогремели в центре столицы.

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Россия атаковала центр Киева

"Все службы следуют на места. Детали впоследствии", – написал он.

Местные СМИ отмечают, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. После прилетов в небе над столицей виднеется дым.

Заметим, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву впервые с 26 июня, когда мощно атаковала жилой дом и садик. Тогда оккупанты также обстреляли Шевченковский район Киева.

В то же время враг неоднократно атаковал Киевскую область. В частности, ночью 5 октября оккупанты впервые на Киевщине использовали дроны-камикадзе, нанеся удар по Белой Церкви.

Утренняя тревога в Украине

Утром 10 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что две группы российских самолетов ТУ-95 улетели на пусковой рубеж.

Кроме взрывов в Киеве, тоже неспокойно в Днепре. Местные жители сообщили, что в Днепре прогремели взрывы.

Добавим, что в ночь на 10 октября российские военные вновь нанесли почти десяток ракетных ударов по Запорожью. оккупанты разрушили жилое многоэтажное здание в центре города.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в результате ракетного удара есть пострадавшие.

Также в ночь на 10 октября российские военные атаковали Николаев. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что оккупанты выпустили 10 ракет из комплекса ПВО С-300.

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